Didem Soydan’la evliliğe giden ilişkilerini geçtiğimiz aylarda noktalayan Can Bonomo, yeni bir aşka yelken açtı. Şarkıcı, gönlünü son olarak ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’de rol alan oyuncu Öykü Karayel’e kaptırdı. Üç aydır birlikte oldukları öğrenilen ikili, Etiler’deki bir restoranda baş başa akşam yemeği yedi.

Yaklaşık üç saat kaldıkları mekandan birlikte çıkan çift, VIP araçlarına binerken objektiflere takıldı. İkili, gazetecilerin “Yeni ilişkiniz hayırlı olsun” sözlerine “Teşekkür ederiz” yanıtını verdi. Çiftin, Cihangir’de bir arkadaş ortamında tanıştıkları ve birlikte olmaya başladıkları öğrenildi.