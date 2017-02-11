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AB; Trump'a İçişlerimize karışma

AB; Trump'a İçişlerimize karışma
11 Şubat 2017 Cumartesi 09:49:29

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD yönetimine AB’nin içişlerine karışmaması uyarısında bulundu.

Mogherini, Washington temasları kapsamında Atlantik Konseyi’nde ABD-AB  ilişkilerini değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn,  danışmanlarından Jared Kushner ve Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşen  Mogherini toplantılar için "Her şey çok iyiydi." ifadesini kullandı.

Yüksek Temsilci, “Tüm mesajlar iyiydi ancak bazı konularda farkı  görüşte değilmişiz gibi davranmayacağım.” dedi.

ABD ile Avrupa’nın önceliklerinin farklı olduğuna dikkati çeken  Mogherini, Brüksel ile Washington arasında terörizm ile mücadele gibi bazı  alanlarda ortak bir zemin varsa da bu konulara yaklaşımların farklılık  gösterdiğini söyledi.

"İçişlere müdahale olmamalı"

Trump yönetiminin mülteci ve göçmen politikası konusundaki sorulara  yanıt vermekten kaçınan Mogherini, bunları iç meseleler olarak nitelendirdi.  Mogherini, ABD’nin de AB’nin iç siyaseti konusunda yorum yapmama çağrısında  bulundu.

Yüksek Temsilci şu ifadeleri kullandı:

"ABD bir demokrasidir. Büyük bir demokrasidir. Güçlü bir halkı ve  güçlü kurumları var. ABD’nin iç tercih ve politikalarına dair yorum yapmak ne  benim ne de başka bir Avrupalının işidir. Aynı şey ABD için de geçerlidir.  İçişlere müdahale olmamalı.”

Trump’ın Brexit konusundaki yorumlarına imada bulunan Mogherini, şu  değerlendirmede bulundu:

“Zaman zaman Avrupa ülkelerini şöyle veya böyle yapmaya davet eden  bazı dedikodular ve yorumlar görüyorum. Şunu açıkça ifade etmem gerekiyor.  Avrupa’nın bir gururu var. Amerika’ya minnettarız, özgürlüğümüzü,  demokrasilerimizi, ekonomilerimizi birlikte inşa ettik ancak büyüdük artık.  Birlik olarak 60 yaşımıza giriyoruz. Biz küresel bir gücüz ve kendi başımızın  çaresine bakabiliyoruz.”

Trump, İngiltere’yi AB’den ayrılma referandumundan hemen sonra tebrik  etmiş ve adanın AB'den ayrılmakla çok iyi yaptığını söylemişti.

‘İran ile ilişkilerimize devam edeceğiz’

İran nükleer anlaşması konusunda ABD ile AB arasında ortak biz zemin  söz konusu olduğunu ifade eden Mogherini, ABD’li yetkililerden İran nükleer  anlaşmasına uyum konunda teminat aldığını belirtti.

Nükleer anlaşmanın tam olarak uygulanabilmesi için tüm tarafların  üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayan Mogherini, İran ile yapılan  anlaşmanın ikili  değil BM Güvenlik Konseyi kararı ile uluslararası topluma mal  olmuş bir anlaşma olduğunu dile getirdi.

Anlaşmanın uygulanmasının Avrupa’nın güvenliği için önemli olduğuna  değinen Yüksek Temsilci, İran’ın mutabakat gereğince üzerine düşeni yaptığı  sürece AB’nin Tahran ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini devam ettireceğini  söyledi.

Mogherini, şu ifadeleri kullandı:

“Avrupa’nın İran ilişki kurmak konusunda bir menfaati ve sorumluluğu  var. Özellikle de kendilerine bakan yönüyle nükleer anlaşma tam olarak  uygulandığı sürece gerek ekonomik ilişkiler konusunda olsun,  gerek siyasi  ilişkiler olsun ya da sektörel diyalog ve işbirliği olsun biz İran ile  ilişkilerimize devam edeceğiz. ABD’nin politikası bu değil biliyorum ama Avrupa  politikasıdır ve devam edecektir.”

Mogherini, nükleer program dışında AB’nin İran ile ilgili Orta Doğu’da  terör gruplarına sponsorluk etmek ve insan hakları ihlalleri gibi kaygıları  paylaştığını ifade etti.

AB; Trump'a İçişlerimize karışma
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