Sezen Aksu'ya ne olmuş böyle! görenler tanıyamadı

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Sezen Aksu, kira ödemediği gerekçesiyle tahliye edilen Etiler Şamdan’ın işletmecisi Mehmet Tuna’yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Makyajsız hali dikkat çeken Aksu'yu görenler tanımakta zorlandı.

TUNA'NIN MORAL KAYNAĞI

Kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Amerikan Hastanesi’nde tedavi gören Mehmet Tuna’yı önceki gün yakın dostları ziyaret etti. Ziyaretçiler arasında Kelebek yazarı Gökhan Kimsesizcan ile sanatçı Sezen Aksu da vardı.

Aksu, daha önce “Şamdan’ı benim Kanlıca’daki yalıma taşısın, 5 kuruş para istemiyorum” diye haber gönderdiği Tuna’ya moral ve destek vermeye devam etti.

SEDA VİCDANLI KADINDIR

Kimsesizcan’a konuşan sanatçı, “Ben yaptığım iyiliğin bilinmesini istemem. Ama Mehmet Tuna için çadırda bile şarkı söylerim” dedi.

Aksu, Etiler Şamdan’ın mülk sahibi Seda Sayan’ın “Sezen’in bir tek oğlu var, ben koca bir aileye bakıyorum” sözlerinin polemik yaratıp yaratmadığı sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Aramızda bir polemik yok. O aslında çok vicdanlı kadındır.”

GÖRENLER TANIYAMADI

Hastaneye özel aracı ile gelen ve ziyaretin ardından evine dönen Sezen Aksu'nun makyajsız hali dikkat çekti. Usta sanatçıyı görenler tanımakta zorlandı.