İşsizlik fonunda 11 milyar Lira dağıtılacak

İstihdam için getirilen teşviklerin 12.3 milyar TL maliyeti olacağını belirten Ağbal, bunun yaklaşık 11 milyar TL'sinin İşsizlik Fonu'ndan karşılanacağını söyledi.

Ağbal, şunları söyledi:

- "İstihdam için getirilen teşviklerin maliyeti 12.3 milyar TL, bunun yaklaşık 11 milyar TL'sini İşsizlik Fonu üstleniyor.

- Verilen destekle birlikte asgari ücretle bir işçi çalıştıran bir işverenin maliyeti 773 TL azalarak 1,404 TL'ye gerilemiş olacak.

- Eylülden itibaren aldığımız tedbirler etkisini göstermeye başladı, ekonomide tekrar yukarı ivme görülüyor.

- Fitch sonrası piyasalar için belirsizlik faktörü kalmadı, piyasa referandumdan evet çıkacağını fiyatlıyor, bu da olumlu.

- Referandumdan sonra yatırım tarafında ciddi artış olacak

- Yaptığımız düzenlemeler ve teşvikler ekonomi ve istihdamı olumlu etkileyecek 2017, 2016'dan çok daha iyi bir yıl olacak."