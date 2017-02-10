İşsizlik fonunda 11 milyar Lira dağıtılacak

İstihdam için getirilen teşviklerin 12.3 milyar TL maliyeti olacağını belirten Ağbal, bunun yaklaşık 11 milyar TL'sinin İşsizlik Fonu'ndan karşılanacağını söyledi.
Ağbal, şunları söyledi:
- "İstihdam için getirilen teşviklerin maliyeti 12.3 milyar TL, bunun yaklaşık 11 milyar TL'sini İşsizlik Fonu üstleniyor.
- Verilen destekle birlikte asgari ücretle bir işçi çalıştıran bir işverenin maliyeti 773 TL azalarak 1,404 TL'ye gerilemiş olacak.
- Eylülden itibaren aldığımız tedbirler etkisini göstermeye başladı, ekonomide tekrar yukarı ivme görülüyor.
- Fitch sonrası piyasalar için belirsizlik faktörü kalmadı, piyasa referandumdan evet çıkacağını fiyatlıyor, bu da olumlu.
- Referandumdan sonra yatırım tarafında ciddi artış olacak
- Yaptığımız düzenlemeler ve teşvikler ekonomi ve istihdamı olumlu etkileyecek 2017, 2016'dan çok daha iyi bir yıl olacak."