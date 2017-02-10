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Trump'un kararı FED'de istifalara neden oldu

Trump'un kararı FED'de istifalara neden oldu
10 Şubat 2017 Cuma 22:02:54

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Fed'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Daniel Tarullo, Ocak 2009'dan  bu yana sürdürdüğü Yönetim Kurulu üyeliğinden 5 Nisan'da ayrılmak üzere istifa  etti.

 

Tarullo, FED'in Denetim ve Regülasyon Komitesi Başkanı olarak, 2008  finansal krizinin ardından Amerikan finans sistemini sağlamlaştırmak için hayata  geçirilen Dodd Frank Wall Street Reformu'nun hazırlanmasına liderlik etmişti.

Görev süresi Ocak 2022'de dolacak Tarullo'nun istifası, ABD Başkanı  Trump'ın ülkedeki finansal regülasyonların  gevşetilmesine yönelik adımından bir  hafta sonra geldi.

Trump, 2010 yılında uygulamaya konulan Dodd-Frank Wall Street  Reformu’nun büyük oranda iptal edilmesi için 3 Ocak'ta Başkanlık kararnamesi  çıkarmıştı.

"Tarullo'yu özleyeceğiz"

Fed Başkanı Janet Yellen, konuyla ilgili açıklamasında, Tarullo'nun  Amerikan finansal sisteminin güvenliği için gerekli regülasyonların  hazırlanmasına ve Fed'e büyük katkı sağladığını belirterek, "Meslektaşlarım ve  ben, Tarullo'nun  derin uzmanlığını, kusursuz muhakeme gücünü, bilge   öngörülerini ve stratejik danışmanlığını gerçekten özleyeceğiz. " ifadelerini  kullandı.

Fed'de boş koltuk sayısı 3'e yükselecek

Tarullo'nun Fed'den istifasının ardından kuruluşun yönetim kurulundaki  boş koltuk sayısı 3'e çıkacak. Bankanın normal şartlarda 7 üyeye sahip olması  gereken yönetim kurulu, son birkaç yıldır 5 üyeyle faaliyet gösteriyordu.

Bankanın yönetim kurulu üyelerinin ABD Başkanı tarafından aday  gösterildikten sonra Senato'da onaylanması gerekiyor.

  Trump'ın nisanda 3'e çıkacak boşluğu doldurmak için seçeceği isimler,  yönetim kurulu üyelerinin, Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık  Piyasa Komitesi'nde (FOMC) kalıcı oy hakkına sahip olması nedeniyle kritik önem  taşıyor.

Fed Yönetim Kurulu'nun mevcut üyeleri, Janet Yellen, Stanley Fischer,  Jerome Powell, Lael Brainard ve Daniel Tarullo, ABD'nin 44. Başkanı Barack Obama  tarafından seçilmişti.

Trump'un kararı FED'de istifalara neden oldu
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