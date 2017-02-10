Medvedev; Türkiye ile ekonomik işbirliği talimatı verdi

Rus devletinin resmi evrakının yayımlandığı internet portalında, Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev’in Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’na Türkiye ile çeşitli alanlarda orta vadeli hükümetler arası işbirliği programının imzalanması için talimat verdiği açıklandı.

Portalda yayımlanan kararname metnine göre Rusya ve Türkiye hükümetlerinin arasında ticaret-ekonomi, bilim-teknoloji ve kültür alanlarında orta vadeli işbirliği programı 2017-2020 dönemini kapsıyor.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nın hükümet adına programı imzalanması bekleniyor.

Kaynak: haber 7