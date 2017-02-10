Erdoğan O yasayı onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa değişiklik teklifini onayladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, 6771 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”u, Anayasanın 175 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince halkoyuna sunulmak üzere yayımlanması için Başbakanlığa göndermişlerdir." denildi.



Anayasa değişiklik teklifi Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra 60 gün içerisinde referandum yapılacak.

REFERANDUM MUHTEMELEN 16 NİSAN'DA

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş açıklamasında referandumun muhtemelen 16 Nisan'da yapılacağını açıkladı