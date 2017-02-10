Ünlü Baklavacılara Müebbet Hapis İstemi

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan Serdar Seyitoğlu ile amcası Mustafa Seyitoğlu hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Terör örgütü üyeliği" suçlarından iddianame hazırlandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan ünlü baklavacılar Serdar Seyitoğlu ve Mustafa Seyitoğlu, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ayrı tarihlerde çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanmıştı.



FETULLAH GÜLEN TARAFINDAN ÖDÜLLENDİRİLDİ



Soruşturma kapsamında, şüpheli Seyitoğlu'nun, Gaziantepli Habeş Seyitoğlu Baklava şirketinin ortağı ve Dış Ticaret Genel Müdürü olduğu Mustafa Seyitoğlu'nun da şirket ortaklarından olduğu belirtildi. Serdar Seyitoğlu'nun terör örgütüne finansman sağlamak amacıyla himmet adı altında örgüt için iş adamlarından para topladığı, toplanan paraları örgüte aktardığı ve toplanan paraların büyük rakamlara ulaşması nedeniyle de örgüt elebaşısı Fetullah Gülen tarafından ödüllendirildiğini, Gülen'in de şüpheliye ödül olarak plaket, namaz takkesi, seccade ve tesbih gönderdiğinin anlaşıldığı belirtildi.



'NASIL İFADE VERMELİYİZ'



Şüpheli Serdar Seyitoğlu'nun örgüt mensuplarına gönderdiği "Nasıl ifade vermeliyiz" talimatı doğrultusunda örgütsel bağlarını ve eylemlerini anlatmaktan imtina ettiği ve etkinlik pişmanlıktan faydalanmak istemediği de belirtildi.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLDİ



Serdar Seyitoğlu ile amcası Mustafa Seyitoğlu hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası, "Terör örgütü üyeliği" suçundan da 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.