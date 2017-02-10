FETÖ'cü olmayanlar nasıl FETÖ'cü listesine girdi

KİM YAPTI BU LİSTEYİ?

AK Parti Grup Yönetim Kurulu’nun dünkü toplantısının büyük bölümünü terör örgütleriyle hiçbir ilgisi olmayan akademisyenlerin üniversitelerden atılması oluşturdu. Konu

AK Parti milletvekilleri tarafından gündeme getirildi. Toplantıda söz alan üyeler, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’ye akademisyenlerle ilgili listeyi kimin hazırladığını sordular. Listede adı geçen çok sayıda akademisyeni yakından tanıdıklarını, herhangi bir örgütle ilişkilendirilmesinin mümkün olmadığ��nı belirttiler. Bu isimlerin bazılarıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla çalışmalar yaptıklarını ifade ettiler.

AK PARTİ’YE OPERASYON

Üyeler, “Bu yapılan AK Parti’ye tersinden operasyondur. AK Parti’nin sosyolojisine aykırıdır. Geçmişte bize yapıldığını iddia ettiğimiz konuların aynısı şimdi başkalarına yapılıyor” dediler. Bazı üyeler, “Dün YÖK Başkanı’nı aradık, gerekçelerini sormak için telefonlarımıza bile çıkmadı” diye tepki gösterdiler. AK Parti Grup Yönetim Kurulu toplantısının büyük bölümünü bu tartışma aldı.

Canikli, bunun üzerine listenin YÖK tarafından hazırlandığını, akademisyenlerle ilgili kararlar konusunda zaman zaman sıkıntı yaşadıklarını ve bunları düzeltme yoluna gittiklerini ifade etti. Canikli, son kararname ile gündeme gelen eleştirilerin de değerlendirileceğini ve listenin YÖK tarafından yeniden değerlendirilmesinin isteneceğini söyledi.