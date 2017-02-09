Madonna ikiz çocuk sahibi oldu

Madonna, aylardır gizli olarak sürdürdüğü evlat edinme süreci sonucu artık Afrikalı Esther ve Stella Mwale adlı ikizlerin annesi olduğunu İnstagram’dan paylaştığı fotoğrafla ilan etti.

ABD'li sanatçı, sosyal medya hesabından, "Resmi olarak Malavi’den ikiz kız kardeşleri evlat edinme süreni tamamladığımı doğrulayabilirim ve onların artık ailemimizin bir parçası olmalarından dolayı çok sevinçliyim. Bu durumu sağlamak için Malavi’de yardımcı olan herkese minnettarım ve medyadan bu geçiş sürecinde özel hayatımıza saygı göstermesini istiyorum. Ayrıca arkadaşlarıma, aileme ve büyük ekibimine desteğiniz ve sevginiz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Instagram’dan Temmuz 2016’da ikizlerle fotoğraf yayımlayan 58 yaşındaki şarkıcı, en büyük kızı Lourdes'in de yer aldığı kareye, "Üç güzeller. Lola Umut Evi Yetimhanesi’nde Stella ve Esther’le zaman geçiriyor" notunu yazmıştı.

Madonna'nın Carlos Leon ile olan ilişkisinden 21 yaşındaki kızı Lourdes Maria ile Guy Ritchie ile olan evliliğinden 17 yaşındaki oğlu Rocco olmak üzere 2 biyolojik çocuğu bulunuyor. Ünlü şarkıcı, Ritchie ile evliyken 2006 yılında bir yaşındaki David Banda'yı, 2009 yılında da 2006 doğumlu Mercy James'i evlat edinmişti.