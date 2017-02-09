Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a baş sağlığı diledi

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in, El Bab'da şehit olan Türk askerleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı dilediği duyuruldu.

Açıklamaya göre; Putin, görüşmede, Rus uçaklarının koordinasyon eksikliği nedeniyle yanlışlıkla Türk askerlerinin bulunduğu binayı vurduğunu belirtti.

Açıklamada, iki liderin görüşmede ayrıca, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı askeri koordinasyonun artırılması konusunda anlaştığı ifade edildi.

Erdoğan ve Putin'in Astana ve Cenevre barış görüşmelerinin ilerletilmesi için etkin şekilde çalışılması konusunda da mutabık kaldıkları ve Mart ayında Rusya'da gercekleştirilecek Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin hazırlıklarına ilişkin görüş teatisinde bulundukları bildirildi.



PUTİN, RUSYA GÜVENLİK KONSEYİNİ BİLGİLENDİRDİ

Vladimir Putin, ülkesinin Güvenlik Konseyi toplantısında, Rusya'ya ait bir savaş uçağı tarafından terör örgütü DEAŞ hedeflerine düzenlenen hava harekatında kazaen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının olduğu bir binaya isabet eden bomba ile üç askerin şehit olmasını görüştü.



Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Putin'in Rusya Güvenlik Konseyi üyelerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a El Bab'da kaza neticesinde şehit düşen askerler için taziyelerini ilettiği telefon görüşmesi konusunda bilgilendirdiği belirtildi. Toplantıda Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun konuyla ilgili Putin'e rapor vererek, iki ülke genelkurmay başkanlarının Suriye'de terörle mücadelede daha sıkı koordinasyon sağlanması kararı aldığını söylediği ifade edildi.





"RUS UÇAĞI TÜRK ASKERLERİNİN OLDUĞU BİNAYI VURDU"

Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesine dair bilgilendirme yapılırken, TSK da "Rusya'ya ait bir savaş uçağı tarafından DEAŞ hedeflerine icra edilen hava harekatı sırasında kazaen TSK unsurlarının olduğu bir binanın" vurulduğunu açıkladı.

TSK açıklamasında şöyle denildi: "Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde, 09 Şubat 2017 tarihinde saat 08:40 sularında, Rusya Federasyonu'na ait bir savaş uçağı tarafından DEAŞ hedeflerine icra edilen hava harekatı esnasında, kazaen TSK unsurlarının olduğu bir binaya isabet eden bomba ile üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 11 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı personelimiz tedavilerinin yapılması maksadıyla süratle hastaneye ulaştırılmıştır.

RF yetkilileri, söz konusu olayın bir kaza olduğunu ifade ederek, üzüntülerini ve taziye dileklerini iletmişlerdir. Olayla ilgili inceleme ve çalışmalar iki tarafça sürdürülmektedir. Ayrıca, aynı olayla ilgili olarak RF Cumhurbaşkanı Sayın Vladimir Putin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a üzüntülerini belirterek başsağlığı dileğinde bulunmuşlardır. Bizleri acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

KREMLİN DE DOĞRULADI

Rus haber ajansı RIA'ya göre, Kremlin de daha sonra, olaya ilişkin açıklama yaparak, Rus uçaklarının yanlışlıkla üç Türk askerini şehit ettiğini doğruladı.