İstanbul için tarihi an... Bugün birleşti, bittiğinde 30 dakika sürecek

Kabataş - Mecidiyeköy - Mahmutbey metro hattında tünel çalışmalarının yüzde 75,5’İ tamamlandı. Mecidiyeköy’den Teksilkent’e uzanan tüneller Eyüp’te bulunan Veysel Karani durağında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı(İBB) Kadir Topbaş’ın katıldığı törenle birleşti. Kabataş’tan Mecidiyeköy’e oradan Mahmutbey’e uzanan 2 etaptan oluşan hat hakkında bilgi veren Topbaş, "24.5 kilometrelik bu hat günde 1 milyon yolcu taşıyacak. Mahmutbey’den çıkan bir kişi Kabataş’a 31,5 dakikada ulaşacak" dedi.





HAT 8 İLÇEYİ BAĞLIYOR



Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Esenler, Bağcılar ilçelerinden geçen hattın 19 istasyondan oluşacağını belirten Topbaş, "Hattı iki etaplı olarak ihale ettik. Bu hattın maliyeti 3. 7 milyar TL "dedi. Çalışma kapsamında köstebek adı verilen 5 adet TBM aracının çalıştığını belirten Topbaş, projenin bitiş tarihine ilişkin "2018’in ikinci yarısında bitirilmesini hedefliyoruz. 2018 yılı sonunda günde 1 milyon yolcu taşıyan bir hat haline gelecek" dedi.