Büyük Holdinglere kayyum atandı

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, FETÖ'den Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilen ve kayyım atanan şirket sayısının 809'a ulaştığını,

aktif büyüklüğünün de 38.3 milyar lira olduğunu açıklamıştı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan KHK ile kayyımlık yetkisi TMSF tarafından kullanılan şirketler, ortaklık payları ve varlıkların Türk Ceza Kanununun Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar, Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar, Millî Savunmaya Karşı Suçlar, Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk ile Terörle Mücadele Kanunu ve Terörizmin Finansmanı Kanunu çerçevesinde müsaderesine (el konulması) karar verilenleri ilgilendiriyor.

Buna göre bu şirketler ve varlıklar TMSF tarafından satılacak veya tasfiye edilecek. Bu süreçte ise yine kayyımlar tarafından yönetilecek. Satış veya tasfiyeden elde edilen gelirler ise Hazine'ye gelir kaydedilecek.

YILLIK CİROLARI 14 MİLYARI AŞIYOR

FETÖ’nün finansmanı iddiasıyla TMSF'ye devredilen şirketlerde 40 bine yakın çalışan bulunuyor. Toplam aktif büyüklükleri 38 milyar lirayı aşan bu şirketlerden bazıları şöyle:

Naksan Holding

Boydak Holding (İstikbal, Bellona ve Mondi başta olmak üzere çok sayıda markaya sahip 41 şirketle 8 farklı sektörde faaliyet gösteriyor. )

Kaynak Holding (Sürat Kargo, Sürat A.Ş, NT Mağazaları, Kaynak Medya, Zambak Yayınları, Sızıntı Dergisi, FEM, Anafen, Zirve, Körfez, Güvender dershaneleri ve diğer şirketleri) Kaynak Holding'le bağlantısı nedeniyle kayyum atanan şirketler: (Elbruz Enerji, Akasya Alçı, Aksan Ak Madencilik, Akasya Yapı, Aker Mağazacılık, Akerler Tekstil, Ortadoğu Tekstil, Akbulut Tekstil, Erfa Mühendislik, Ertur Mühendislik, Oden Enerji, BJ Tekstil ve Nurpak Boya)

Koza İpek Holding (Koza Altın İşletmeleri, Koza Anadolu Metal Madencilik İşl, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim AŞ, ATP Havacılık, İnşaat, Turizm, Sigorta ve Ticaret şirketleri, Koza İpek Basım Sanayi, ATP Koza Gıda Tarım Hayvancılık ve çeşitli sektörlerde toplam 21 şirket)

CHP'Lİ PEKŞEN: "HIZLICA HARAÇ MEZAT SATACAKLAR"

CHP Trabzon Milletvekili, Avukat Haluk Pekşen, terör suçundan soruşturma açıldığı anda 'müsadere' kararının zorunlu olduğunu belirterek, bu şirketlerin sayısı 800'ü aşınca iş yükünün de arttığını söyledi. Pekşen, "Hükümet, 680 sayılı KHK ile bunların satış veya tasfiye edilmesi karar yetkisini Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'ye vermişti. Ancak iş yükü artınca şimdi de müsadere kararının icrasını TMSF'ye verdiler. Bir an önce bunların mal varlığını haraç mezat satacaklar. Artık bakan prosedürünü beklemelerine de gerek kalmadı" dedi.