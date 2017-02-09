Son dakika... El Bab'da ilçe merkezine böyle girildi!

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 170'inci gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait toplam 253 hedef, havadan ve karadan vuruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri desteğiyle El Bab'a operasyon düzenleyen Özgür Suriye ordusuna bağlı birlikler, ilçe merkezine operasyon başlattı.



EL BAB'DA ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİ

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle El Bab şehir merkezine ilerleyen Özgür Suriye Ordusu ile terör örgütü DEAŞ arasındaki çatışmalar şiddetlendi.

Fırat Kalkanı Harekatının 170. gününde devam eden operasyonda, terör örgütü DEAŞ’in elinde bulunan El Bab şehrini kuşatan Türkiye’nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), şehir merkezine ilerliyor. Çevre köyleri DEAŞ’tan temizleyen ÖSO, terör örgütüne ağır darbe vuruyor. Ağır silahların kullanıldığı çatışmalarda, El Bab kentinin DEAŞ’tan temizlenmesi için operasyonlara hız verildiği ve DEAŞ’la sıcak temas sağlandığı görülüyor



Genelkurmay Başkanlığı'ndan harekatın son durumuyla ilgili yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:"Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile planlı harekatın icrası devam etmektedir. Bzagah ve Kabbasin bölgeleri Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından kontrol altına alınmıştır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 187 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmış; Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından da 66 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatları sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 62 bina, 1 karargâh binası, 1 tünel girişi ve 1 silahlı araç imha edilmiştir.

KOALİSYON UÇAKLARI DA KATILDI

Koalisyon Güçleri tarafından; Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütü hedeflerine yönelik icra edilen 3 hava harekâtı sonucunda, 2 havan, 2 tünel girişi, 1 bombalı araç ve 1 araç imha edilmiştir. Yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 44 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."