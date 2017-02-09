Yeni kimlik kartı nasıl alınır? Kimlikler için mesai saatleri değişti

İçişleri Bakanlığı, yeni kimlik kartlarına başvuruların ülke genelinde, 02 Ocak 2017 itibariyle başladığını, bugüne kadar 2 milyon başvurunun alındığını ve başvurular doğrultusunda 750 bin kimlik kartının basıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada son dönemde, 'Alo 199' hattından randevu alınmadan, ilçe nüfus müdürlüklerine gidilerek başvuruda bulunulmasının, yoğunluklara ve uzun bekleme sürelerine neden olduğuna dikkat çekildi.

'GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ' UYGULAMASI

Mevcut nüfus cüzdanlarının geçerliliği ve değiştirilmesine ilişkin herhangi bir süre sınırlaması bulunmadığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın elinde varolan nüfus cüzdanları, yeni kimlik kartları ile değiştirilinceye kadar geçerlidir. Doğum, kayıp, mevcut kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesi veya tahrifat sebebiyle kullanılmayacak durumda olması gibi, değiştirilmesi zorunlu haller nedeniyle yapılan kimlik başvurularında, 'Geçici Kimlik Belgesi' düzenlenmektedir. YGS'ye girecek öğrenciler başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımız, gerek mevcut nüfus cüzdanlarıyla gerekse yeni kimliklerini alıncaya kadar kendilerine verilen geçici kimlik belgeleriyle; sınava giriş, pasaport başvurusu gibi tüm resmi iş ve işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir."