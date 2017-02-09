El Bab'da yeni Acı haber! Şehit ve yaralılar var

Dün 5 askerin şehit olduğu ve 170’inci gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab’ın ele geçirilmesine yönelik yürütülen operasyonlar sırasında sabah saatlerinde DEAŞ’lı teröristler ile Mehmetçik arasında çatışma çıktı. Çatışmalarda 1 asker şehit oldu, 10 asker ise yaralandı. Saldırının ardından DEAŞ terör örgütü unsurlarının bulunduğu alanlar, karadan ve havadan ateş altına alındı.

Yaralı askerler tedavi için Kilis Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, şehit askerin cenazesi ise helikopter ile Gaziantep’e getirildi.







Bu sabah 1 askerin daha şehit düşmesiyle, Fırat Kalkanı Harekatının başladığı geçen 24 Ağustos’tan bu yana şehit düşen asker sayısı 62’ye yükseldi.