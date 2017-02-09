Murat Yıldırım ve Imane Elbani Çifte düğün yaptılar ama..

"Fas'ta evlenen Murat Yıldırım ve Imane Elbani çifti arkadaşlarının yanında kalıyor!"

İşte o yazı:

Murat Yıldırım ile Faslı eşi Imane Elbani’nin düğünleri hâlâ hafızamda. Düğünleri diyorum çünkü hem İstanbul’da hem Fas’ta iki ayrı düğün yaptı çift.

Bizim dışarıdan baktığımzda hayli abartılı bulduğumuz bu düğünlerin İstanbul’da olanına pek para harcanmadı çünkü düğünün yapıldığı otel sponsor oldu ama Fas’takini bilemem.

Neyse mevzu o değil. Mevzu, çiftin hâlâ oturacak bir evlerinin olmaması. Yeni evliler henüz bir ev tutmadıkları için arkadaşlarının yanında kalıyor.



Bu kadar şatafattan sonra bu durum bana pek tuhaf geldi. Tefour’lar, kaftanlar, davullar, zurnalar derken emlakçıya vakit kalmadı zaar. (Habertürk-İpek Durkal)