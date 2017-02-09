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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İşadamının önerisine sert çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İşadamının önerisine sert çıktı
9 Şubat 2017 Perşembe 08:02:19

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Külliyesinde İstihdam seferberliği başlattı. İş adamı Metin Kalkavan İstihdam sağlayanlara vergi kolaylığı sağlanmalı diye Cumhurbaşkanına seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Metin Kalkavan'a benimle pazarlık etme dedi

TOBB Ekonomi Şûrası, daha önceki sektörel ve bölgesel şûralardan bağımsız olarak düzenlendi. Kürsüye kurulan saatle herkese belli süre konuşma hakkı tanındı. Şûraya Erdoğan’ın istihdam konusundaki seferberlik çağrısı damga vururken, söz alan işadamları da bu çağrıya olumlu yanıt verdi. Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin Kalkavan, sektöre yönelik sorunları dile getirerek taleplerinin yerine gelmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 5’lik istihdam çağrısına karşılık yüzde 25 istihdam sağlayabileceklerini söyledi. Bu sözlere sert tepki gösteren Erdoğan, “Benimle pazarlık etme” diye çıkıştı. Erdoğan, denizcilik sektörüne geçmişte verilen ÖTV’siz yakıt desteklerini anımsatarak bu dönemde yapılan çağrının pazarlık konusu edilmemesini istedi. HABERTÜRK

Cumhurbaşkanı Erdoğan Metin Kalkavan
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