Bir başbakan iki şehit

Başbakan Binali Yıldırım yılbaşı gecesi Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde askerlerle yılbaşı akşamı yemekte bir araya gelmişti. Yıldırım, masasında bulunan ve yemek yiyerek sohbet ettiği askerlerden Tank Uzman Çavuş Mahmut Uslu, Piyade Uzman Çavuş Salih Topal, Piyade Üsteğmen Onur Kelle, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Tuna ve Tank Astsubay Üstçavuş Kenan Taze'nin ailelerini telefonla aramıştı. Yıldırım'ın yanındaki askerlerden Uzman Çavuş Selim Topal, 20 Ocak'ta El Bab'da şehit olmuştu. 8 Şubat'ta ise Binali Yıldırım'ın diğer tarafında oturan Uzman Çavuş Mahmut Uslu, yine El Bab'daki çatışmalarda şehit düştü.

Başbakan Yıldırım, Topal'ın İstanbul'da düzenlenen cenaze törenine katılmıştı.