CIA Başkanı Yarın Türkiye'ye geliyor

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) yeni direktörü Mike Pompeo'nun ilk yurt dışı ziyaretini yarın Türkiye'ye gerçekleştireceği bildirildi.

Geçen ay göreve başlayan Pompeo'nun, ziyaret kapsamında Türk yetkililerle terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD ve FETÖ başta olmak üzere gündem maddelerini istişare edeceği öğrenildi.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından atanan Pompeo'nun CIA direktörlüğü, 23 Ocak'ta Senato tarafından 32'ye karşı 66 oyla onandıktan sonra yemin ederek göreve başlamıştı.

Cumhuriyetçi Parti içindeki muhafazakar Çay Partisi Hareketi'ne mensup 53 yaşındaki Pompeo, 2011'den CIA Direktörlüğü'ne başladığı güne kadar Temsilciler Meclisi'nde Kansas'ı temsil ediyordu.