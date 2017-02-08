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ABD'li komutan Dorrian; El Bab'daki Türk askeri müthiş başarı sağladı

ABD'li komutan Dorrian; El Bab'daki Türk askeri müthiş başarı sağladı
8 Şubat 2017 Çarşamba 21:18:42

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Dorrian, Pentagon'a video konferans yöntemiyle bağlanarak, Irak ve  Suriye'de DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

 

ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarının 1 Ocak'tan bu yana El Bab'da  DEAŞ'a ait mevzilere 35 hava saldırısı düzenlediğini ve 101 adet mühimmat  bıraktığı bilgisini paylaşan John Dorrian, Türkiye ile DEAŞ karşıtı koalisyonun  askeri liderlerinin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatısında icra ettiği  operasyonlar konusunda günlük olarak koordinasyon yaptıklarını ifade etti.

Albay Dorrian, yaptığı bilgilendirmede El Bab ile ilgili şu ifadelere  yer verdi:

"Türkiye ve Türkiye destekli kuvvetlerin kuzeyden şehre girmesi,  koalisyonun havadan vurması ve rejimin güneyden yaklaşması ile düşman El Bab'da  çok zor durumda. Şehre giren Türk kuvvetlerini ve destekledikleri kuvvetleri  tehdit eden DEAŞ savaşçılarını ve kaynaklarını vurmak üzere El Bab'ın içinde ve yakınlarında birçok hava saldırısı düzenledik."

Hava saldırıları ile ilgili detayları paylaşmayan John Dorrian, söz  konusu hava saldırılarının üst düzey Türk askeri yetkililerle yapılan  koordinasyon sonucu yapıldığının altını çizdi.

Dorrian, Türk güvenlik güçlerinin El Bab'da tam olarak hangi kısımları ele geçirdiğini ve halihazırda nerede olduklarına dair bilgileri paylaşmayacağını da ifade ederken, terör örgütü DEAŞ'ın şehri bırakmamak için direndiğinden çok  fazla militan ve kaynak kaybedeceğini dile getirdi.

Türkiye'nin DEAŞ'a karşı çabalarının önemine değinen John Dorrian,  "Türkiye, düşmanı Suriye'nin kuzeyinde tecrit etmek konusunda inanılmaz bir iş çıkardı. Savaşçıların Suriye'ye sızmasını ve Türkiye sınırını kullanarak dışarı  sızmasını tamamen durdurdular." dedi.

"Rakka'yı önümüzdeki haftalarda tamamen sarmış olacağız"

DEAŞ karşıtı koalisyonun Komutanı Korgeneral Sephen Townsend'in Rakka  ve Musul şehirlerini 6 ay içerisinde almayı bekledikleri yönünde Amerikan  medyasına yansıyan sözlerine ilişkin bir soru üzerine Dorrian, söz konusu  ifadeleri teyit etmemekle birlikte Rakka ve Musul kentinin batı yakasının  örgütten alınması ile ilgili bir tarih vermekten de kaçındı.

Albay Dorrian, Rakka şehrinin birkaç hafta içinde tamamen sarılmış  olacağını ve ondan sonra da şehre yönelik saldırıda yer alacak kuvvetler  konusunda bir karar alma sürecinin başlayacağını vurguladı.

AA muhabirinin, halihazırda Rakka'nın doğu, batı ve güney sınırlarının  açık olduğunu, birkaç haftalık süre içerisinde o bölgeleri kapatmak için  ellerinde ne tür bir alternatif bulunduğu sorusuna ise Dorrian, o alanları da  kapatmak üzere çalışmaların devam ettiğini ve Rakka'yı sarma planı  tamamlandığında bölgenin tamamının kapatılmış olacağını ifade etti.

John Dorrian, Rakka saldırısında yer alacak kuvvetlerle ilgili olarak  ise "Bunlar devam eden görüşmeler. Ortaya nasıl bir şey çıkacak, bekleyip  görmemiz gerekir." ifadelerini kullandı.

ABD'li komutan Dorrian; El Bab'daki Türk askeri müthiş başarı sağladı
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