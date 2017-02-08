TSK'nın Yeni Gözdesi Hızır 4x4

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen Hızır 4×4 taktik tekerlekli zırhlı aracı test ediliyor. İlk kez 9-12 Kasım 2016 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen 3. High-Tech Port by MÜSİAD fuarında kamuoyuna tanıtılan Hızır yol ve performans testlerine devam ediyor. Testlerin Mart ayının sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Hızır 4×4 konfigürasyonunda güvenlik güçlerinin operasyonel ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirdi. NATO standartlarında, dokuz personel kapasiteli, yüksek balistik, mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı koruma seviyesine sahip zırhlı taktik tekerlekli araç.

Türk Savunma Sanayindeki sınıfının en yüksek motor gücüne sahip, kırsal ve kentsel alanlardaki yoğun çatışma koşulları altında yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanıp geliştirilmiş bir muharebe aracı.Komuta kontrol aracı, KBRN aracı, silah taşıyıcı araç (çeşitli silah sistemlerinin kolay entegrasyonu), ambulans aracı, sınır güvenliği aracı, keşif aracı olarak çeşitli konfigürasyonlar için çok yönlü, düşük maliyetli ve kolay bakım sağlayan bir platform araç görevini ifa ediyor.(Sabah)