El Bab'da Şehit Sayısı Yükseliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 8 Şubat 2017 sabah saatlerinde DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalar esnasında 2 askerin şehit olduğunu, 15 askerin ise ise hafif şekilde yaralandığını açıkladı.



TSK'dan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 8 Şubat 2017 sabah saatlerinde DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalar esnasında iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 15 kahraman silah arkadaşımız ise hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz" denildi.

ŞEHİT CENAZELERİ GAZİANTEP'E GELDİ

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ militanları ile yaşanan çatışmada şehit olan 2 askerin Türk bayrağıyla bakrılı cenazeleri, helikopterle Gaziantep'e getirildi. Burada sağlık görevlileri tarafından ambulanslara taşınan cenazeler, otopsi işlemleri için morga götürüldü.

2 ASKER DAHA ŞEHİT OLDU

El Bab'da dün geceden bu yana terör örgütü DEAŞ ile süren çatışmalarda öğleden sonra 2 asker daha şehit oldu. Gün içerisinde şehit olan asker sayısı 4'e yükselirken, 169 gündür devam eden harekattaki şehit sayısı ise 60 oldu.