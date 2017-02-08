Torununa bakan Büyükannelere maaş bağlanıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında büyükanne maaşı için protokol imzalandı. Bakan Müezzinoğlu, büyükannelere 425 lira aylık verileceğini açıkladı. Proje Mart ayında faaliyete geçecek.

HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?

İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Kayseri, Sakarya, Antalya, Konya, Tekirdağ ve Gaziantep illerinde pilot uygulama olacak. Uygulama 6 bin aileyi kapsıyor.

MAAŞTAN YARARLANMA KRİTERLERİ

Maaştan yararlanmak için annenin iki asgari ücretten daha az gelirinin olması ve ailenin toplam gelirin 3 asgari ücretten az olması kriteri aranıyor. Uygulamadan düşük düzeyde gelir sahibi ailelerin yararlanması hedefleniyor. 6 aylıkla 1 yaş arasındaki bebekler için geçerli olacak ve 1 yıllık pilot uygulama yapılacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular Çalışma Bakanlığı'nın internet sitesinden ve SGK il müdürlüklerinden yapılabilecek.