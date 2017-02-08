Bordo Bereliler El Bab tepelerini ele geçirdi

Aralık ayı ortasında başlayan Bab operasyonunda TSK ve ÖSO'nun karşılaştığı en büyük zorluk, terör örgütü DEAŞ'ın sivilleri canlı kalkan olarak kullanması oluyor. Savaştan önce resmi verilere göre 64 bin nüfusu olan Bab'da halen onbinlerce kişi yaşıyor. Bölgeden alınan bilgilere göre teröristlerin karargahlarını sivil nüfusun yoğun olduğu mahalle içlerine kurduğu belirlenmişti.

Bu nedenle TSK ve ÖSO, ilçe merkezine hızla girmek yerine, teröristlerin direnişini kırmak için Bab'ın çevresini kuşatma yolunu seçmişti. Harekatta, teröristlerin çevreyle ikmal yollarını keserek dirençlerini kırma stratejisi izleniyor. Böylece, DEAŞ'la merkezde olabildiğince az çatışmaya girilerek sivillerin zarar görmesinin önlenmesi hedefleniyor. Hali hazırda Bab merkezi kuzey, batı ve doğudan kuşatılıyor.

Son günlerde teröristlere büyük darbeler vuruldu. Terör örgütünün sözde El Bab valisi öldürülmüş, örgüt yerine yeni bir vali göndermişti.