Gece kullanılan internet KOTA'dan düşülmeyecek

Ulaştırma, Denizcilik ve haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlenen 7 Şubat Dünya İnternet Günü ve Güvenli İnternet Merkezi Tanıtım Programı’na katıldı.

Bakan Ahmet Arslan, Adil Kullanım Kotası noktası ile ilgili olarak "Mayıs ayından itibaren kademeli bir geçiş olacak ve 2018 sonu itibariyle tamamen kaldırılacak. Özellikle gece kullanılan internette kotadan düşülmeyecek bunu da tekrar vurgulayalım" şeklinde konuştu.

"Adil Kullanım" kotalarının kaldırılacağı yönündeki açıklamalar daha önce de yapılmıştı.