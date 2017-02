Fazıl Say; kimler neler neler yazıyor hiç bir şey olmuyor

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından "Yani, arkadaş, kimler neler neler yazıyor hiç bir şey olmuyor da bir tek vatanını hakikaten seven ve hürlük isteyen Barbaros Şansal mı tepkisinde aşırı?" ifadelerini paylaştı. Say referandumda da "Hayır" oyu vereceğini açıkladı.

Fazıl Say bu ifadeleri kullanmadan önce Barbaros Şansal'ın fotoğrafını koyarak, "Nazım Hikmet, Sabahattin Ali, Can Yücel, Ahmed Arif, Zülfü Livaneli, Erdal Öz , Ahmet Say ve daha niceleri... Hapise girecek bir "suç" işlememiş sanatçılar, aydınlar ... Böyle gelmiş böyle gider , nesiller boyu, filan... HAYIR diyorum! Böyle gelmiş böyle gitmeyecek! Barbaros Şansal suçsuzdur! Ona yapılanlar utanç vericidir!" diye yazdı ve paylaştı.

Ancak bu paylaşıma onlarca hakaret ve küfür gelince Fazıl Say bir paylaşımda daha bulundu. "Yorumlara cevaben" diyerek paylaşım yapan Fazıl Say şunları söyledi:

"Barbaros Şansal söyleminde "aşırılık" yapmış olabilir, bütün bu terör olaylarına sıkışmış hayatlara tepkisinde sert olabilir, bu bir hata da olabilir.. ya sen? Hiç mi tepkin olmadı? Sanki hiç mi aşırılığa kaçmadın? Şuraya gelip kaç yüz kere küfür hakaret yağdırdın.

yani, arkadaş, kimler neler neler yazıyor hiç bir şey olmuyor da bir tek vatanını hakikaten seven ve hürlük isteyen Barbaros Şansal mı tepkisinde aşırı?

Güldürmeyin adamı. Kendisi gibi olmayan herkese tehdit ve hakaret fırtınası yaratan kesim sadece ürkütmek ve susturmak amaçlı bir baskı yolu uyguluyor. Ne fena. Bizim için de. Kendisi için de. Dünya ve insanlık adına ne fena.

Barbaros yazımda verdiğim isimlerde ortak yanlarını esas almıştım,suçsuz yere hapise atılmış olmak meselesi. Bu adı geçen sanatçıları karşılaştırmak gibi bir derdimiz yok Zaten bana sorarsanız adı geçen isimler ile Nazım Hikmeti de karşılaştıramayız ağırlık ve duruş olarak. Burada anlaşılmayacak bir şey olacağını düşünmüyorum.

DAHA GÜÇLÜ TÜRKİYE FİLAN DEĞİL

Şimdi;

Başkanlık sistemi ise daha güçlü bir Türkiye filan değildir Türkiye'nin ihtiyacı olan şey bireylerin özgürlüğü, demokrasi, ve birbirini anlayan ve dost olabilen farklı kitlelerdir.

Dost olamadıktan sonra daha güçlü Türkiye olunsa ne olacak? Demokrasi ve fikir eşitliğinin olmadığı bir yerde sen mutlu ben mutsuz olunca mı daha güçlü olunuyor?

Güç nedir arkadaş? Daha güçlü olan ne? Daha çok Nazım Hikmetler mi hapise atılacak? Daha güçlü Türkiye, laik kesimi daha çok ezebilecek güce sahip olunca mı daha güçlü olacak? Sanatçılarını bilim adamlarını akademisyenlerini ezince dışlayınca mı daha güçlü olacaksınız? Onların fikirleri sana göre yanlış ötekine göre doğru, illaki senin dediğin mi olacak? Farklılıklar mı yok olacak? Ne istiyorsun?Dinin bin çeşit farklı yorumundan sadece biri diğerlerinden daha güçlü olunca mı mutlu olacaksın? Ya o senin istediğin olan değil ise? Başkanlık sistemini onayladığınızda tek düşündüğünüz başkan olan Erdoğan farzedelim ki bir sebepten başkan olamadı, o zaman ne yapacaksınız? Herşey silbaştan geriye mi döneceksiniz? Kürt sorunu derinleştikçe derinleşti, yara içinde, bir konudur .Dgüçlü olunca o yaralar ne ile sarılacak? "Güç"ten anladığınız nedir?"