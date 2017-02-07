Katar her hafta 500 milyon dolar harcıyor

Katar'ın 2022'de gerçekleştirilecek Dünya Kupası için her hafta neredeyse 500 milyon dolar harcadığı aktarılıyor.

AFP'nin haberine göre Katar'ın maliye bakanı Ali Şerif El-İmadi tarafından yapılan açıklamada, harcamaların 2021'e kadar sürebileceği belirtiliyor.

Katar'ın 2022 yılına gelindiğinde toplamda 200 milyar dolar harcamış olacağı belirtilirken, paranın yalnızca stadyumlara değil, yollara, yeni havalimanlarına ve hastanelere de harcandığı aktarılıyor.

Geçtiğimiz yıl 12 milyar dolar bütçe açığı veren Katar'ın, bu yılda 7.7 milyar dolar bütçe açığı vereceği söyleniyor.

Dünyanın üçüncü en büyük doğalgaz rezervine sahip ülkede, günde 800 bin varil petrol üretiliyor. Düşen petrol fiyatlarının yeniden yükselmesinin ardından ülkede iktisadi sorunların azaldığı öne sürülüyor.