Kandilli Rasathanesi; İstanbul'da 7,2'lik deprem her an olabilir

Yukarıköy sakinleri, geceyi çadırlarda geçirdi. (Fotoğraf: DHA)

Ege Denizi’nde dünkü iki depremin ardından bu sabah 5,2 ve 4,3 büyüklüğünde iki deprem daha meydana gelmişti. İki gündür bölgede en büyüğü 4,2 olmak üzere 120’nin üzerinde artçı kaydedilmişti.

Bölgede 13 köydeki birçok evde hasar oluşmuş, depremden en çok etkilenen Yukarıköy’de çok sayıda ev yıkılmıştı. Sekiz yurttaş yaralanmış, beşi taburcu edilmişti.

Prof. Dr. Haluk Özener, ortalama 5 büyüklüğündeki depremlerin Çanakkale için ‘sürpriz’ olmadığını söyledi.

Bunların ‘beklenen depremler’ olduğunu anlatan Prof. Dr. Özener, “Bu da onlardan bir tanesi, anormal bir durum yok” dedi.

‘İstanbul için 7,2’lik deprem sürpriz olmaz’

Depremler arasında bağlantı kurmayan Prof. Dr. Özener, şunları kaydetti: “Depremler büyük depremlerin habercisi mi; öyle bir şey söyleyemiyoruz maalesef. Keşke söyleyebilsek. Çanakkale’de deprem olsun olmasın, İzmir’de deprem olsun olmasın, bunlardan bağımsız olarak konuşursak; Marmara Denizi’nde, İstanbul özelinde etkileyecek 7’nin üzerinde, 7,2’lik deprem olması hiç sürpriz olmaz. Bu deprem şu an konuşurken de olabilir. Burada böyle bir enerji birikmiş durumda. Bağlantılı-bağlantısız demeyelim, hiç deprem olmasa şu anda 10 saniye sonra İstanbul’da 7’lik deprem olabilir. Olmayabilir de.”