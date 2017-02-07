15 Temmuz Gazisi Başbakan ile fotograf çektirmek istedi......

AKP’nin grup toplantısının ardından Başbakan Binali Yıldırım’la birlikte fotoğraf çektirmek isteyen bir yurttaş, başbakanın koruma polisleri tarafından yere düşürüldüğünü ve ’15 Temmuz gazisi’ olduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA

İsmi açıklanmayan yurttaş, AKP’nin grup toplantısının akabinde fotoğraf çektirmek için Yıldırım’ın yanına gitmek istedi. Ancak bu esnada yere düştü.

Düşüşüyle birlikte ayağından yaralanan yurttaş, başbakanın koruma polislerinin kendisini düşürdüğünü belirterek, amacının sadece fotoğraf çektirmek olduğunu söyledi.

‘Düşman mıyız biz ya?’

Meclis polisleri ve sağlık ekiplerinin yardım ettiği yurttaş, başına gelen olaya “Gaziyim ben. Yaptığına bak. Ayağım sakat. Başbakan koruması ayağıyla vurdu. Atıyor yere atıyor böyle bir şey var mı? Bu yapılır mı düşman mıyız biz ya” diye tepki gösterdi.