Barzani, Vatandaşlarımız Türkiye'de kalmasın

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Türkiye ve İran vatandaşlarının bölgede kalma süresini 30 günden 15 güne indirdi.

Irak Kürt Bölgesel yönetimi Başkanı Mesut Barzani’ye yakınlığıyla bilinen Rûdaw’ın haberine göre, IKYB İçişleri Bakanlığı’nın Türkiye ve İran vatandaşlarına getirdiği “vize sınırlaması”nı duyururken “Türkiye ve İran vatandaşları daha önce Kürdistan Bölgesi'nde 30 gün kalabiliyordu” dedi.

Erbil'in Hacı Ömeran İlçe Pasaport ve İkamet Dairesi Sorumlusu Zırar Hüseyin de, Rudaw’a verdiği demeçte Bakanlığın aldığı karar çerçevesinde “Kürdistan Bölgesi'nde 15 günden fazla kalan İran ve Türkiye vatandaşlarına para cezası uygulanacağını” belirtti.

Hüseyin, “Daha fazla kalmak isteyen turistler bize gelerek ikamet izni başvurusunda bulunmalı” şeklinde konuştu.