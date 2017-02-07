MEB Açıkladı; Şubat Ayında atamalar var mı?

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfının (SETA) düzenlediği, "Aday Öğretmen Yetiştirmenin Geleceği ve Aday Öğretmenlik Modeli" konulu panelde konuşan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, öğretmen adaylarının, aday öğretmenlik eğitimini yaşadıkları illerde almayı ısrarla talep ettiklerini, bakanlığın da adayların stajyerlik sürecini ailelerinin yanında geçirmelerine müsade ettiğini ama buna rağmen memnuniyet oranının az olduğunu anlattı.

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ŞUBAT AYINDA ATAMA VAR MI?

Toplantıya katılan bir öğretmen adayının, şubat ayında atama olup olmayacağı sorusu üzerine Tekin şunları söyledi:

"Şubat ayının şu an itibariyle 7'si. Henüz ilana çıkılmadığına göre atama olsa bile onun adı şubat ataması olmaz. Her yıl atama yapabilmemiz için Bütçe Kanunu'nda kamuya tahsis edilen kamu görevlilerinin bir kısmının orada tanımlanması lazım. Bütçede, kamuda istihdam edilecek personel sayısı zikredildi. Kalkınma Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Aile Bakanlığı ile birlikte oturulup bakanlıklara dağılımın yapılması gerekiyor. Henüz böyle bir dağılım yapılmadı. Yapılmadığı için biz 2017 yılı içinde kaç öğretmen istihdam edeceğimizi, kamuda istihdam edilecek personelin yüzde kaçının bizim olacağını bilmiyoruz. Bunun kararı verildikten sonra bakanlık olarak oturup bunların ne kadarını şimdi ne kadarını 2017 KPSS'den sonra istihdam edeceğimize karar vereceğiz."