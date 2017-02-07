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Erdoğan'ın Yaveri Serbest Bırakıldı

Erdoğan'ın Yaveri Serbest Bırakıldı
7 Şubat 2017 Salı 16:51:08

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün başyaverliğini yapmış olan Albay Bekir Furkan Özdaban serbest bırakıldı.

 

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Bekir Furkan Özdaban'ın da aralarında bulunduğu 8 albay, serbest bırakıldı.

Eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Kurmay Albay Bekir Furkan Özdaban'ın arasında bulunduğu 9 asker, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 16 Ocak'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde jandarma tarafından gözaltına alınmış ve Ankara'ya getirilmişti.

Şüphelilerden biri Ankara İl Jandarma Alay Komutanlığındaki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, Furkan Özdaban ve diğer 7 albay Ankara Adliyesi’ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 4'ü adli kontrol, 4'ü ise tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Hakimlikçe sorgulanan Özdaban ve beraberindekiler, yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

 

Bekir Furkan Özdaban, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde başyaverlik görevinde bulunurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kısa süre başyaverliğini yapmıştı.

 

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