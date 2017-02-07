Erdoğan, Sana ne be. Türkiye Anayasa oylamasından

TOBB Ekonomi Şurası'nda konuşan Erdoğan, "O derecelendirme kuruluşları filan falan var ya, ne gerekçeler yazmışlar okudunuz mu? Sana ne be. Türkiye’de anayasa oylaması, sana ne. Sen kimsin ya Türkiye’de anayasa oylaması yapılacak yapılmayacak… IMF ile Davos’ta konuşuyoruz, son Davos’umda dedim ki, siz bize para verdiniz, bizi borçlandırdınız. Fakat biz size bu borcu ödeyeceğiz. Ama siz bizi yönetmeyeceksiniz, yönetmeye kalkarsanız kusura bakma o zaman ben niye geldim? O gün bugün ve işi bitirdik. 23 milyar doları sıfırladık" ifadelerini kullandı.