Ayvacık'ta yer yarıldı, kuşlar ilçeyi terk etti

İki gündür yer sarsıntısının sürdüğü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Gülpınar Balıkçı Barınağı'nda derin ve uzun çatlaklar meydana geldi.

Gülpınar Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Bahadır Ayan, AA muhabirine, çatlakların gemiler için tehlike oluşturabileceğini belirterek, şunları ifade etti:

"Liman kenarında bulunan bloklara bağlı gemiler batma tehlikesiyle karşı karşıya. Depremler sonucu limanımızın bazı yerlerinde hasarlar oluştu. Elektrikler kesildi burada. Yarıklar gün geçtikçe büyümeye başladı. Gemiler kenara bağlı olduğu için ters çevirme ihtimali çok. Çünkü bu bloklar çok büyük. Kopup gemiyi dibe sürükleyebilir." Limanda gemisi bulunan balıkçı Nizamettin Özkan da çatlakların deprem sonrası oluştuğuna vurgu yaparak, "Çatlaklar büyük bir gürültüyle oluştu. Ardından artçı sarsıntılar oldu ve yarıklar daha da büyümeye başladı. Sabah olan depremle bloklar tekrar yerine oturdu. Yani çatlaklar biraz kapandı. Boydan boya limanda çatlak var şu an. Endişeliyiz." diye konuştu.

KUŞLAR KAÇTI

Kandilli Rasathanesi'nden deprem açıklaması

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sabah 05.24’te yaşanan 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası artçı sarsıntılar devam ederken, bu kez bölgede gökyüzünü kaplayan kuşlar dikkat çekti. Bugün öğle saatlerinde cep telefonu ile çekilen görüntülerde, binlerce sığırcık kuşunun kaçışı görülüyor. Sığırcıkların gökyüzünü zaman zaman siyaha kapladığı görüntülerde, deprem bölgesinden sürüler halinde uzaklaşmaları dikkat çekiyor. Telefonla görüntüleri çeken Salih Kural isimli kişinin şaşkınlığı görüntülere yansıyor.

İLÇEDE YARIN DA OKULLAR TATİL

Çanakkale’de ikisi 5.3 büyüklüğünde olmak üzere dün kaydedilen çok çok sayıda depremin ardından bugün saat 05.24’ten itibaren de büyüklükleri 2.2 ila 5.3 arasında değişen 40 sarsıntı daha oldU. Depremlerin sürmesi, geceyi çadırlarda geçiren depremzedelerin tedirginliğini arttırırken Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'den beklenen açıklama geldi. Depremin vurduğu Çanakkale Ayvacık'ta okullar yarın da tatil edildi.