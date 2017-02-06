İrem Derici bir deri bir kemik kaldı!

Şarkıcı İrem Derici verdiği kilolarla sık sık gündeme gelmişti. Instragram'da paylaştığı son fotoğraf ile Derici'nin bir deri bir kemik kaldığı görüldü.

MUSTAFA CECELİ İLE YAPTIĞI YENİ DÜETİNİ DE ETİKETLEDİ



İrem Derici yaptığı paylaşımın ardından, fotoğrafın altına da Mustafa Ceceli ile yeni yaptığı düetinin adı olan 'kıymetlim' sözünü etkiletyerek şu yorumu yaptı: Akşamlar ve sabahlar benim için hep aynılar, bakamam ki ne gerek var, niye var ki bu aynalar? üstümdeki hırkada bak, hala saçının teli var, akıllanır sanma beni, burda hala bir deli var!" #kıymetlim