Manavgattaki Araziler Varlık Fonuna devredildi

05.02.2017 tarihli I. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan KHK ile Antalya'dan 26, Aydın'dan 8, Isparta'dan 1, İstanbul'dan 1, İzmir'den 8, Kayseri'den 1 ve Muğla'dan 1 olmak üzere toplamda 46 adet gayrimenkul Hazine'den Varlık Fonu'na geçti.
İŞÇİNİN CEBİNDEN ALIP PATRONUN KASASINA KOYAN YASA: VARLIK FONU YASASI!
Manavgat Çolaklı Mahallesinde 110 Ada 1 Parsel 10.856 metrekare, 711 Ada 1 Parsel 22.503 metrekare, 871 Ada 1 Parsel 33.336 metrekare, Ilıca 648 Ada7 Parsel 28.686 metrekare, 982 Parsel 21.411 metrekare , 1021 Parsel 25. 066 metrekare, Sorgun 2532 Ada 1Parsel 16.086 metrekare, 2533 Ada 1 parsel 15.287 metrekare olmak üzere toplam 173.231 metrekare arazi Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı.