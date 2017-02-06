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Manavgattaki Araziler Varlık Fonuna devredildi

Manavgattaki Araziler Varlık Fonuna devredildi

6 Şubat 2017 Pazartesi 21:03:49 Bunu Sosyal Medyada Paylaş :