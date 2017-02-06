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Manavgattaki Araziler Varlık Fonuna devredildi

Manavgattaki Araziler Varlık Fonuna devredildi
6 Şubat 2017 Pazartesi 21:03:49

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Bir furyadır tüm devletin malları bir anda siyasilerin atadığı kişilerin elinin altına verdiler. Halk sormuyor mu. Nerede çıktı bu Varlık fonu. Dünya'da varlık fonu denildiğinde özellikle Arap ülkelerinde oluşturulmuş bir fondur. Araplar petrol ürünlerinde elde ettiği fazla geliri bu fona aktarır. Aktarılan bu fonlar halkın fakir kesimine ve Devletin sanayisine aktarılır

05.02.2017 tarihli I. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan KHK ile Antalya'dan 26, Aydın'dan 8, Isparta'dan 1, İstanbul'dan 1, İzmir'den 8, Kayseri'den 1 ve Muğla'dan 1 olmak üzere toplamda 46 adet gayrimenkul Hazine'den Varlık Fonu'na geçti. 

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Manavgat Çolaklı Mahallesinde 110 Ada 1 Parsel 10.856 metrekare, 711 Ada 1 Parsel 22.503 metrekare, 871 Ada 1 Parsel 33.336 metrekare, Ilıca 648 Ada7 Parsel 28.686 metrekare, 982 Parsel 21.411 metrekare , 1021 Parsel 25. 066 metrekare, Sorgun 2532 Ada 1Parsel 16.086 metrekare, 2533 Ada 1 parsel 15.287 metrekare olmak üzere toplam 173.231 metrekare arazi Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı. 

Manavgattaki Araziler Varlık Fonuna devredildi
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