MHP Safranbolu İlçesi istifa etti

MHP Antalya Akseki İlçe Başkanı Mustafa Başgör de “Saraylarda süremem dağlarda sürdüğümü, bin cihana değişemem şu öksüz Türklüğümü” mesajını paylaşarak yönetim kuruluyla birlikte görevini bırakmıştı.

AA’daki habere göre Safranbolu yönetiminde bulunan sekiz üye, genel merkezin politikalarını tasvip etmediklerini belirterek istifa ettiğini duyurdu.

İstifa eden MHP Safranbolu ilçe yönetimi, gerekçelerini şöyle açıkladı: “Milliyetçi Hareket Partisi genel merkezi tarafından izlenen genel politikaları tasvip etmediğimizden dolayı yönetim kurulu üyeliklerimizden istifa ettik.”