Beşiktaş Suç duyurusunda bulundu

Hürriyet'in haberine göre Çebi, maçın devre arasında ve sonrasında çıkış tünelinde ve soyunma odası koridorlarında ilk kez böylesine yoğun bir emniyet mensubunun olduğuna dikkat çekerek "Nedenini anlayamadığımız şekilde polis gücü vardı. Neden böyle bir durum vardı. Bir ihbar mı vardı. Bir şikayet mi vardı. Onu araştırıyoruz. Bu kadar polisin soyunma odasında olmasının gerekçesini bilmiş çözebilmiş değiliz. Türkiye Futbol Federasyonu Vodafone Stadı'ndaki tüm kayıtları inceler. Bundan sonra stattaki kayıtlar konuşacak. Herkes kayıtlara bakarak konuşacak" dedi.

SUÇ DUYURUSU

Çebi, "Beşiktaş yönetimi olarak biz de hem de görüntülü kayıtlarla hareket ediyoruz. Biz de 6222 sayılı kanunu içeren suç duyurusunda bulunacağız" diyerek gerekçelerini şu şekilde belirtti: "Kaleci Volkan'ın tahrikleri, Van Persie'nin yaptığı hareketler, soyunma odasında teknik direktörümüz Şenol Güneş'e saldırı, bazı sarı lacivertli oyuncuların soyunma odasındaki, çirkin görüntüleri."

GÜNEŞ NAZİK DAVRANDI

Çebi, siyah beyazlı takımın Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Kjaer ile ilgili görüntülerinin saptırıldığını vurgulayarak şunları söyledi: "Sabah teknik direktörümüz Şenol Güneş ile konuştum. Sert ve gayri ahlaki davranışlarda bulunmadığını belirtti. Biz kendisine inanıyoruz zaten görüntülerde bu var. Üzerine gelmemesi için Kajer'i uyardığını ve eliyle sert bir harekette bulunmadığını belirtti. Kayıtlar her şeyi ortaya çıkardı."