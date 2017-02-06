Oskar'ı kazanmanın yolu nedir

Queensland Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Niklas Steffens, Oscar ödüllerine ve İngiltere merkezli film ödülleri BAFTA'ya aday gösterilen tüm yapımları ve oyuncuları derledi.

Toplamda 908 ödül aday arasından 97 Oscar ve 97 BAFTA ödülü kazanan isimleri inceledi. Ayrıca farklı toplumsal kökenlerden gelen deneklerin değerlendirmelerini ele aldı.

Sosyal gruba aidiyet

Sonuçlara göre, ABD'li oyuncular Oscar'ların yüzde 69'unu, BAFTA'ların yüzde 52'sini kazandı. İngiliz oyuncular ise Oscar'ların yüzde 18'ini, BAFTA'ların yüzde 34'ünü kazandı. Steffens'a göre, sonuçlar sürpriz değil:

"Aktörlerin yüksek performans göstermelerinin birçok nedeni olabilir. Ancak asıl soru, bu değerlendirmeyi kimin yaptığı. Araştırma sonuçlarına göre, oyuncular ve eleştirmenler aynı sosyal gruba dahil olduklarında, performansı takdire değer bulma oranları artıyor."

Araştırma verilerine göre, ABD'li aktörler yüzde 67 oranında Oscar adayı gösterildi, bunların yüzde 78'i ödül aldı. BAFTA ödüllerinde ise adaylıkların yüzde 31'i İngilizlere gitti, bunların yüzde 42'si ödülle eve döndü.

Filmin konusu

Araştırmanın bir diğer bulgusu, filmlerin konularına ilişkin. Oscar ödülü kazanan oyuncuların yüzde 88'i, ABD kültürünü anlatan filmlerde rol aldı.

Steffens'a göre, bir ödülün kıymeti arttıkça, sosyal grup üyeliğinin önemi de artıyor. Araştırmanın sonuçları, British Journal of Psychology dergisinde yayımlandı.

ABD'nin Los Angeles kentinde Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen ve Oscar ismiyle bilinen ödüller, her sene dünya çapında en iyi film yapımlarına ve oyunculara veriliyor.

Kaynak: British Psychological Society