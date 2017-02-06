Taksim'e Cami Yapımına Onay Verildi

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre, Mimar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman’ın imzasını taşıyan cami projesine onay 19 Ocak’ta, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan çıktı. Buna göre, caminin yapılacağı yerdeki dükkanların tahliyesi sonrası ruhsatlandırma aşamasına geçilecek.

Projenin ayrıntıları şöyle:

Cami projesi 1482 metrekarelik bir alanda hayata geçirilecek;

Caminin taban oturumu 900 metre olarak projelendirildi;

Taksim Camii için planlanan zemin üstü bina yüksekliği 20,70 metre, kubbe yüksekliği 9,6 metre, toplam mahya yüksekliği ise 30,3 metre;

Planlanan yükseklik, cami alanına yakın iki kilisenin yüksekliğine denk;

Caminin yapılacağı yer, Taksim Sular İdaresinin hemen arkasında bulunuyor;

Caminin üç kat altına 180 araçlık otopark ve konferans salonu yapılması da planlanıyor.

DÜKKANLAR TAHLİYE EDİLECEK

Taksim Cami projesinin Kurul onayından geçmesinden sonra, alanda bulunan dükkânlar tahliye edilecek. Vakıflar Genel Müdürlüğünün yürüteceği süreçten sonra, ruhsatlandırma işlemi için Beyoğlu Belediyesi devreye girecek.

DANIŞTAY ONAY VERMEMİŞTİ

Taksim’e cami yapımı konusunun geçmişi 49 yıl öncesine dayanıyor. Danıştay 1983 yılında Taksim’e cami, çarşı, otopark yapılmasına kamu yararına uygun olmadığı gerekçesi ile izin vermemişti. Taksim’e cami yapılması tartışması 1990’lı yılların ortasında yeniden alevlendi. Proje, 2011 yılında yeniden dava konusu oldu. Bu kez Danıştay 6. Dairesi, Temmuz 2015’te, Taksim’e cami ve Galatasaray katlı otoparkı gibi projelere dayanak oluşturan Beyoğlu imar planlarının iptaline ilişkin kararı bozdu.