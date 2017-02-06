Katar Havayolları rekor yolculuk yaptı

Yeni Zelanda’ya milli bayramları Waitangi Günü’nde ilk seferi düzenlediklerine dikkat çeken şirket CEO’su Ekber Bekir, bölgeye seferlerin sıklaşacağını söyledi.

90 gün vize

Yeni Zelanda’nın Katar Büyükelçisi Jeremy Clarke-Watson, iki bölge insanını ve iş dünyalarını yakınlaştırmada önemli bir adım atıldığını söyledi. Clarke-Watson, havalimanında alınabilen 90 günlük turist vizesi sayesinde çok sayıda Körfez Ülkesi vatandaşını ağırlamaktan memnun olacaklarını ifade etti.

Doha’dan Yeni Zelanda’ya uçacak yolculara, 96 saatlik Katar vizesi de ücretsiz sunuluyor.

Auckland Havalimanı’nda uçağın gelişini, Yüzüklerin Efendisi filminin setinde de görev alan sinematografi uzmanı Tony Monk kaydetti.

Rekor Emirates'teydi

Bundan önceki en uzun ticari uçuş rekoru, yine Körfez taşımacılık şirketlerinden Emirates’e ait. Dubai’den Auckland’e ilk ticari uçuş, Mart 2016’da gerçekleşti.

En uzun mesafeli ticari uçuş rekoru ise, Hindistan Havayolları’na ait. Yeni Delhi’den San Francisco’ya yapılan uçuş 15 bin 298 kilometre mesafede ancak 14 saat 30 dakika sürüyor.

Singapur Havayolları da Airbus A350 tipi uçaklarıyla Singapur’dan New York’a uçuşlarını 2018’de yeniden başlatma kararı aldı. Bu uçuş, 19 saat sürecek.

Kaynak: Reuters