Numan Kurtulmuş; Kendilerine oy veren halkın iradesine ihanet ettiler

Kurtulmuş'a, eski Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün "Biz de yanlışlar yaptık" ifadesini kullanması ve yeniden çözüm sürecine dönülmesi yönündeki tavsiyesi soruldu. Kurtulmuş şu yanıtı verdi:

"Yıllardır HDP'lilere şunu söylüyoruz: Halkın oylarıyla seçilmiş bir partinin parlamentoda olması çok iyidir ama halka karşı silah kullanan terör örgütüne biz sizinle beraber değiliz deyin, terörü lanetleyin dedik. Ne yazık ki HDP'deki bazı milletvekilleri bunu yapamadılar. Sanki terör örgütünün bir koluymuş gibi çalıştılar. Kendilerine oy veren halkın iradesine ihanet ettiler. Türk'ün bu açıklamasının daha yüksek sesle söylenmesi kanaatindeyiz. Ama geç olmuştur. Bundan sonra örgütün diz çöküp bu terör faaliyetlerini yapamamasından başka bir düşünce söz konusu değildir. Tüm akil siyasetçilerin bu terör örgütünün bertaraf edilmesine katkı sunması gerekir."

Vergisini ödeyene indirim

Hükümet Sözcüsü, daha önce Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın dile getirdiği "Vergisini düzenli ödeyene indirim" uygulamasının faaliyete geçirilmesi için yetki verilmesinin öngörüldüğünü de belirtti:

"Vergisini geçmiş dönemlerde eksiksiz ve vaktinde ödeyen mükellefler için kurumlar vergisi ve gelirler vergisinde yüzde 5'e kadar indirim yapabilecek bir uygulama konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi öngörülmüştür. Böylece vakti zamanında vergisini ödeyen, eksiksiz olarak vergisini ödeyen insanlarımız, girişimcilerimiz, şirketlerimiz özellikle Türkiye sanayisinin, Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturan KOBİ'lerimiz bu vergi indirimlerinden yararlanmış olacaktır. Vergisini geçmiş dönemde eksiksiz ve vaktinde ödeyen vatandaşlar için vergide yüzde 5'e kadar indirim yapılacaktır."

Kurtulmuş, yabancılara konut satışına teşvik getirileceğini de açıkladı.

Devlet kurumlarının Varlık Fonu'na devredilmesi

Numan Kurtulmuş, kamu kurumlarının Varlık Fonu'na devredilmesiyle ilgili eleştirilere ise şu yanıtı verdi:

"Büyük kamu şirketlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesiyle ilgili bir niyet söz konusudur. Türkiye ekonomisinin kendi ayakları üzerinde durabilecek, olası bir takım ekonomik salvolara karşı daha dinamik bir yapıya kavuşması öngörülmektedir. Bu Türkiye ekonomisinin kaynaklarının etkin kullanılmasını sağlayacaktır."

Hükümet Sözcüsü, 3 milyar lira tutarındaki Savunma Sanayi Fonu'nun da Varlık Fonu'na devredilmesi için şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye ekonomisinin gücünü göstermek, birtakım dışarıdan müdahalelere karşı kuvvetlenmesini sağlamak için tabiri caizse 'garanti' mahiyetinde olan bir fondur. Savunma Sanayii'nden ilgili kaynağın buraya aktarılmasının amacı, aynı şekilde kullanımın aynı kaynakta toplanarak, daha etkin kullanımını sağlayabilecek bir adımın atılmasıdır. Mühim olan kamunun elinde varlık fonunun oluşturulmasıdır."

Kaynak: Al Jazeera