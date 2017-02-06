Ferdi Tayfur; Tek Adam iyi değil

Hürriyet’e röportaj veren Tayfur, başkanlık referandumuna dair “Bunun ne olduğunu hâlâ bilmiyoruz biz. Halk da bilmiyor. Siz biliyor musunuz? Ben çok merak ediyorum mesela… Evet çıktığı zaman ne olacak” cevabını verdi.

Hukuka, adalete, paylaşmaya, özgürlüğe ve ifade özgürlüğüne inandığını vurgulayan Tayfur, “Bunlar bir ülkenin en büyük dokunulmazlarıdır. İnşallah bunlar bir katakulliye gelmez. Çünkü hukuk olmayan memleket, memleket değildir. Dağ başıdır orası” diye konuştu.

Tayfur, “Bu topraklarda yaşıyoruz. Bu cumhuriyetin insanlarıyız. Tek adamlığın ne olduğunu bilmiyorum açıkçası ama tek adam iyi değil. Yani tek adamlığın iyi bir şey olduğunu sanmıyorum” ifadelerini kullandı.