Rusya; Trump Putin'de özür dilesin

"Fox News çalışanının (Bill O'Reilly) sözlerini kabul edilemez ve onur kırıcı bulunuyoruz" diyen Peskov, "Bu saygın televizyon kanalının Rusya Devlet Başkanı'ndan (Vladimir Putin) özür dilemesini tercih ederiz" diye devam etti.

Sputnik’in haberine göre; Peskov, O'Reilly'nin Rusya lideri Putin için 'katil' demesi ardından Trump'ın verdiği yanıt hakkındaysa yorum yapmak istemediğini söyledi.

Fox News'te Amerikan Futbol Ligi'nin (NFL) final müsabakası olan Süper Kupa'dan önce yayınlanması için gerçekleştirilen bir mülakatta, O'Reilly'nin Putin için "O, bir katil" demesi ardından Trump şu yanıtı vermişti: "Çok katil var. Bizde de çok katil var. Ne sanıyorsunuz? Bizim ülkemiz çok mu masum?"

Trump aynı mülakatta şu ifadeleri de kullanmıştı: "Putin'e saygı duyuyorum. Fakat bu, onunla iyi geçineceğim anlamına gelmiyor. Rusya ile iyi geçinmek, geçinmemekten daha iyi. Rusya IŞİD'le savaşa yardım ederse, tüm dünyada İslami terör biter. Bu iyi bir şey. Onunla iyi geçinecek miyim, bilmiyorum."