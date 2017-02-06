Trump , NATO üyesi Ülke Liderleriyle tanışacak

Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığına göre Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Başkan Trump telefon görüşmesi yaptığı NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e ‘NATO'yu güçlü bir şekilde desteklediğini' ve mayıs ayı sonundaki zirveye katılacağını söyledi.

Donald Trump'un Avrupalı bir kez daha ortaklarının angajmanlarını arttırmalarını istediğine de Beyaz Saray'ın açıklamasında yer verildi.

Washington'daki iktidar değişikliği Avrupalı müttefik ülkelerde Trump yönetiminin ittifakı tartışmaya açacağına dair endişelerle yol açmıştı. Trump bir televizyon mülakatında NATO'nun ‘demode' olduğunu söylemişti.

Cumartesi günü ABD Başkanı'nın mayıs ayı sonlarında İtalya'da yapılacak olan 7'ler Grubu (G7) zirvesine katılacağı açıklanmıştı.