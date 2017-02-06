CHP, Varlık Fonu Hukuk Dışıdır

Son yayınlanan 9756 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye göre, birçok kamu kuruluşunun hazineye ait hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na devredildi.

Hazineye ait hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na aktarılan kuruluşlar şunlar: Ziraat Bankası, BOTAŞ, TPAO, PTT, Borsa İstanbul Anonim Şirketi, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketi, Eti Maden ve Çaykur.

KHK'da yer alan 1. maddeye göre, söz konusu taşınmazlar devir ve tescil işlemleri tamamlanıncaya kadar Maliye Bakanlığı'nca yönetilecek.

'HUKUK DIŞI BİR UYGULAMA'

Verilen bu kararla ilgili CHP 25 — 26. dönem Eskişehir Milletvekili Prof. Gaye Usluer Twitter'dan bir açıklama yaptı.

Usluer, "Kamuoyu tarafından yakından bilinen şirketler ve bazı firmalar Varlık Fonu'na devredildi. Hükümetin sıfırı tükettiğinin resmidir" dedi.

​Usluer bir diğer mesajında da "Kamu kuruluşlarının Varlık Fonu'na aktarılması hukuk dışı bir uygulamadır. Babalarının çiftliği gibi denetimsiz kullanacaklar" yorumunu yaptı.

CHP'Lİ KARABIYIK: ÜLKENİN GELECEĞİ SATILIYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık da "Bu, hükümetin ekonomideki perişanlığını bizzat ilan etmesidir, bir mali disiplinsizlik ifadesidir" değerlendirmesinde bulundu.

Karabıyık, bu devrin, aynı zamanda hükümetin borçlanma imkanlarının kısıtlı, kredibilitesinin, bütçe imkanlarının azalmış ve sıkışık olduğunu gösterdiğini ifade ederek, "Bu mülklerin fona devri yapıldı ki şimdi de bunlar karşılık gösterilerek kaynak arayışına gidilecek. Tabii bu varlıkların gelecekteki getirileri de para ettiği için onlar da satılacak. Ülke, geleceğini satıyorsa artık işin geldiği noktayı siz düşünün" dedi.