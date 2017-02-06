 Yukarı Çık
  • Geri Dön
  • Buradasınız :
  • Anasayfa >
  • Haberler >
  • Aysel Tuğluk'u tutuklayan Mahkeme yetkisizim dedi dosyayı Ankara'ya gönderdi

Aysel Tuğluk'u tutuklayan Mahkeme yetkisizim dedi dosyayı Ankara'ya gönderdi

Aysel Tuğluk'u tutuklayan Mahkeme yetkisizim dedi dosyayı Ankara'ya gönderdi
6 Şubat 2017 Pazartesi 14:07:35

Bunu Sosyal Medyada Paylaş :

Türkiye'de kafaları karıştıran kararlar alınıyor. Bunlardan biri de Aysel Tuğluk'u tutuklayan ve hakkında 22,5 yıl ceza davası açılan Mahkeme arada geçen 5 aylık zaman sonrasında yetkisizim dedi. Yetkisizsen neden tutuklama yaptın. Yetkisizsen neden 22,5 yıl ile yargılama davası açtın. Adalette hata olmaz, Adalet herkese lazım.

Tutuklandıktan sonra 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un dosyası, "yetkisizlik" kararı verilerek Ankara'ya gönderildi.

Tuğluk hakkındaki iddianameyi kabul eden Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık avukatlarının tahliye talebine ilişkin tutukluluk değerlendirmesini yaptı.

Mahkeme, Tuğluk'un üzerine atılı eylem nedeniyle ''kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması'', sanığın savunmasının alınmamış olması ve dolayısıyla kanıtların henüz tamamen toplanmamış olması ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

CMK'nın 12/2. maddesi uyarınca Tuğluk'un dosyasına "yetkisizlik" kararı veren mahkeme, sanığın iddianamedeki eylemlerden yargılamasının yapılması için dosyanın yetkili ve görevli nöbetçi Ankara Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini kararlaştırdı.

hdp aysel tuğluk
Haber Sitesi
Kategoriler