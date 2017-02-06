Bodrum, Selçuk, Kemer ve Kuşadası'ndaki devlet arazileri Varlık fonuna aktarıldı

Bakanlar Kurulu Kararıyla, çeşitli turizm şirketlerine tahsis edilmiş olan Hazine taşınmazlarının tahsisleri kaldırıldı ve Varlık Fonu'na devredildi.

Devredilen taşınmazların büyüklüğü 2 milyon 290 m² yi aşıyor.

Kararnamede, tescil ve devir işlemleri bitinceye değin taşınmazların Maliye Bakanlığınca yönetilmesi öngörülüyor.

Varlık Fonuna devredilen taşınmazların büyüklüğü, illere göre şöyle;

Antalya’nın Aksu, Merkez, Kemer ve Manavgat ilçelerinde 700 bin 910 m²

Aydın’ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde 959 bin 713 m²

İstanbul Bakırköy’de 22 bin 866 m²

İzmir’in Selçuk ve Menderes ilçelerinde, 556 bin 891 m²

Muğla Bodrum Gündoğan’da 11 bin 334 m²

Isparta ve Kayseri’de ise 38 bin 958 m²

Devredilen taşınmazlar, en gözde turizm bölgelerinde yer alıyor ve üzerlerinde çok lüks turizm yapıları var. Sözgelişi Kuşadasındaki Aquapark, Avrupa standartlarının çok üzerinde, Türkiye’nin en büyük su parkına sahip olmasıyla övünüyorlar.

Kuşadası’ndaki Göçtur Turizm Yatırım ve Tic. A.Ş. işlettiği Pine Bay Holiday Resort ise 1500 kişilik süper lüks bir tatil köyü. İşleticisi aynı zamanda, İzmit Körfez geçiş köprüsünü YİD modeliyle yapmak amacıyla kurulan Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş., Özaltın İnşaat, Ticaret ve Sanayi A.Ş., Makyol İnşaat, Sanayi, Turizm ve Ticaret A.Ş., Astaldi S.p.A., Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş.’nin ortakları arasında yer alıyor.

Tahsisler, Bakanlar Kurulu Kararıyla da olsa, sözleşmelerinde öngörülmeyen ve turizm şirketlerinin zararına olacak bir yöntemle kaldırılamaz. Yasaya aykırı olacağı için devletin çok yüksek tutarlarda tazminat yükümlülüğü doğar. AKP’den de zaten parababalarını zarara uğratacak bir davranış beklenemez.

Görünen o ki; tahsisleri kaldırılarak Varlık Fonu'na devredilen bu taşınmazlar, kamu ihalesi yapılması gerekmeyen ve denetimden arındırılmış bir ortamda, işletmecilerine peşkeş çekilecek. Bu arada Varlık Fonu'na da bir miktar para kazandırılmış olacak.