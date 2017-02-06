Referandum için Partilerin konuşma süreleri belirlendi

Başkanlık sisteminin oylanacağı referandum öncesi Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun’a göre AKP, CHP, MHP ve HDP, radyo ve televizyonda konuşma hakkını kullanabilecek.
Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre, AKP’nin 10’ar dakikalık 3, CHP, MHP ve HDP’nin 10’ar dakikalık 2’şer konuşma hakları bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da dilerse 10’ar dakikalık 2 konuşma hakkı verilecek.
Böylece, yasa gereği iktidar partisi 3 defa, Cumhurbaşkanı isterse 2 defa konuşacak. Hükümete 30 dakika, Cumhurbaşkanı’na 20 dakika, diğer 3 partiye 20’şer dakika propaganda hakkı tanınmış olacak.